Украинка находится в реанимационном отделении. Состояние женщины стабильное. Врачи скоро решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать.

Гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении. Об этом сообщает министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили в субботу, 17 марта, информирует svodka.net.

«Остается один пациент – это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать», – сказал министр после посещения пострадавших, которые находятся в Национальном медицинском центре в Тбилиси.

Он отметил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное.

«Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее только, сегодня или завтра также будут выписаны», – добавил Кумсишвили.

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По его словам, нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности и продолжает лечение в тбилисской клинике.

Кроме того, по данным министра, турист из России уже выписан из больницы и вернулся на курорт.

Сейчас весь курорт Гудаури и его канатные дороги продолжают работать в обычном режиме.

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