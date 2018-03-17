Пирсингом языка или сосков никого не удивить. А как насчет пирсинга фаланги пальца? Это вариант для тех, кому кажется скучным традиционный способ носить обручальное кольцо, пишет со ссылкой на .

Бриллиант в пальце смотрится эффектно и необычно, однако процедура вживления украшения неприятна. Несмотря на анестезию, большинство девушек чувствует боль. Есть еще один минус: если брак окажется неудачным и придется избавляться от "обручального пирсинга", то на пальце останется шрам.

Тем временем в Сети девушки продолжают бахвалиться бриллиантами, вживленными в пальцы. Однако новый тренд не всем кажется привлекательным. Многие пользователи считают, что такой пирсинг выглядит жутко.

Как ранее сообщал портал "", пластические х обратили внимание на новый тренд. В последнее время женщины все чаще прибегают к процедуре, которая официально называется умбиликопластией, то есть пластика пупка.

По словам специалистов, возросло количество пациенток, желающих сделать свой пупок более эстетичным на вид.

"Пупок - очень важная косметическая особенность живота", - говорит Даррен Смит, сертифицированный пластический хирург в Нью-Йорке. "Я наблюдаю увеличение интереса пациентов к эстетике пупка", - добавляет он.

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