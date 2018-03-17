В конце 2017 года закончился первый этап экспедиции "На Восток!" - почти 10.000 км по России вдоль северного полярного круга на вездеходах. Маршрут экспедиции был выбран совершенно феерический: Архангельск – Мезень – Нарьян-Мар – Воркута – Салехард – Новый Уренгой – Дудинка – Норильск – Плато Путорана – Есcей – Оленек – Жиганск – Батагай – Хонуу – Зырянка – Черский – Билибино — Анадырь. Отличное видео

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