В сети высмеяли президентские выборы в России, которые пройдут 18 марта. Забавный рисунок на эту тему опубликовал на своей страничке в Facebook известный карикатурист Сергей Елкин.

svodka.net/

Люди в комментариях оценили креативность Елкина и высказали свое мнение. , информирует svodka.net.

«Не время еще», — иронично написал Владимир Евфиц.

«Не чокаясь», — иронизирует Дмитрий Боиченко.

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«Выпьем не чокаясь», — прокомментировал Алексей Аврутин.

«Да уж. Одной минуты молчания тут явно не хватит. Нужен день тишины», — пошутил Денис Рамбов.

«А завтра будет любовная любовь в Крыму», — написал Александр Галачинский.

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