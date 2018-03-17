|Минутка юмора: выборы в России глазами карикатуриста (ФОТО)
|17.03.2018 16:38
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В сети высмеяли президентские выборы в России, которые пройдут 18 марта. Забавный рисунок на эту тему опубликовал на своей страничке в Facebook известный карикатурист Сергей Елкин.
svodka.net/
Люди в комментариях оценили креативность Елкина и высказали свое мнение. , информирует svodka.net.
«Не время еще», — иронично написал Владимир Евфиц.
«Не чокаясь», — иронизирует Дмитрий Боиченко.
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«Выпьем не чокаясь», — прокомментировал Алексей Аврутин.
«Да уж. Одной минуты молчания тут явно не хватит. Нужен день тишины», — пошутил Денис Рамбов.
«А завтра будет любовная любовь в Крыму», — написал Александр Галачинский.
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