Последние дни наблюдается усиленная переброска Россией в зону Сирийского конфликта армейских подразделений. По данным наблюдателей. для усиления группировки прибыли дополнительные ЗРК С-400, самолёты истребительно-штурмовой авиации, надводные и подводные корабли. На БДК предположительно прибыли подразделения ССО. В свою очередь, коалиция под руководством США наращивает сила по всему периметру Сирийского театра боевых действий. Средиземное море, Турция, Иордания, Кипр и Ирак стали кое-где, где быстро формируется мощная ударная группировка.

В средства массовой информации попадает только часть данных об этом наращивании мощи сверхдержав в регионе. Ситуация быстро обостряется. Пока все отвлечены скандалом вокруг Скрипаля в Великобритании и поднятой вокруг него шумихой, в чём проглядывается явный отвлекающий манёвр, американцы, похоже, не обращая внимания на предупреждения Генерального Штаба РФ об ответных мерах, продолжают подготовку нанесения удара по Дамаску. В свою очередь российские военные подтверждают своими действиями, что предупреждение не было простым сотрясением воздуха.

Некоторые СМИ сообщают о переброске ДЕСЯТКОВ истребителей СУ-35 и СУ-30СМ в регион. В акватории Средиземноморья находится более двух десятков кораблей, это очень крупная морская группировка, между судов фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», большие десантные корабли «Орск» и «Минск», сторожевые корабли и подводные лодки. Такое скопление боевых единиц в одном месте беспрецедентно. Турецкие источники сообщают о нахождении на борту БДК подразделений российского спецназа.

Судя по всему шутки закончились. Министерство Обороны России даёт ясно понять, что в случае удара по союзным войскам и русским советникам с военной полицией, ответ будет сокрушающим, что повлечёт за собой неприемлемые потери для коалиции.

Макс Костин

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