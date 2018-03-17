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Во время обысков в "Новой почте" изъяты документы и неучтенную наличность – ГПУ
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17.03.2018 16:40
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После обысков в компании "Новая почта" в Киеве, Днепре, Одессе,
Львове, Харькове и Полтаве подозрение никому не объявляли и меру
пресечения не избирали, отметила пресс-секретарь генпрокурора
Лариса Сарган. В ГПУ отказались раскрывать подробности дела Фото:
Генеральна прокуратура України / Facebook Наличные денежные
средства, которые были найдены во время следственных мероприятий,
не были учтены и не были оприходованы в кассе и бухгалтерских
документах.Обыски прошли в Киеве, Днепре, Одессе, Львове,
Харькове и Полтаве.По ее данным, речь идет о досудебном
расследовании в уголовном производстве по фактам злоупотребления
служебным положением должностными лицами "Новой почты" и других
родственных предприятий с участием должностных лиц Государственной
фискальной службы Украины с целью получения неправомерной
выгоды.Сарган отметила, что досудебное расследование продолжается,
сообщение о подозрении на складывались и меры пресечения не
избирались.От разглашения более детальной информации по делу в
Генеральной прокуратуре Украины отказываются, ссылаясь на
требование Уголовно-процессуального кодекса Украины.
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1881433448596837
16 марта сооснователь компании "Новая почта"
Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах
компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном
кабинете.Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.
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