На Филиппинах при падении самолета в провинции Булакан погибли
обитатели жилого дома и пассажиры авиалайнера. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке При крушении самолета на Филиппинах
погибли обитатели жилого дома Фото: ЕРА По данным телеканала,
самолет следовал по маршруту Пларидел – Лаоаг. Он
упал на жилой дом в провинции Булакан.Ранее сообщалось
о семи погибших, между которых шесть пассажиров и пилот.
Позже стало известно о гибели обитателей жилого дома.По данным
Организации гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23
Apache эксплуатировался авиакомпанией Lite Air Express.
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