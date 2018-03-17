На Филиппинах при падении самолета в провинции Булакан погибли обитатели жилого дома и пассажиры авиалайнера. Этот материал можно прочитать и на украинском языке При крушении самолета на Филиппинах погибли обитатели жилого дома Фото: ЕРА По данным телеканала, самолет следовал по маршруту Пларидел – Лаоаг. Он упал на жилой дом в провинции Булакан.Ранее сообщалось о семи погибших, между которых шесть пассажиров и пилот. Позже стало известно о гибели обитателей жилого дома.По данным Организации гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache эксплуатировался авиакомпанией Lite Air Express. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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