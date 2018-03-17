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Во время обысков в "Новой почте" изъяты документы и неучтенная наличность – ГПУ
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17.03.2018 17:04
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После обысков в компании "Новая почта" в Киеве, Днепре, Одессе,
Львове, Харькове и Полтаве подозрение никому не объявляли и меру
пресечения не избирали, отметила пресс-секретарь генпрокурора
Лариса Сарган. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ГПУ отказались раскрывать подробности дела Фото: Генеральна
прокуратура України / Facebook Наличные денежные средства, которые
были найдены во время следственных мероприятий, не были учтены и не
были оприходованы в кассе и бухгалтерских документах.Обыски прошли
в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве.По ее
данным, речь идет о досудебном расследовании в уголовном
производстве по фактам злоупотребления служебным положением
должностными лицами "Новой почты" и других родственных предприятий
с участием должностных лиц Государственной фискальной службы
Украины с целью получения неправомерной выгоды.Сарган отметила, что
досудебное расследование продолжается, сообщения о подозрении на
составлялись и меры пресечения не избирались.От разглашения более
детальной информации по делу в Генеральной прокуратуре Украины
отказываются, ссылаясь на требование Уголовно-процессуального
кодекса Украины.
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1881433448596837
16 марта сооснователь компании "Новая почта"
Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах
компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также его личном
кабинете.Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.
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