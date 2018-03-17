После обысков в компании "Новая почта" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве подозрение никому не объявляли и меру пресечения не избирали, отметила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ГПУ отказались раскрывать подробности дела Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook Наличные денежные средства, которые были найдены во время следственных мероприятий, не были учтены и не были оприходованы в кассе и бухгалтерских документах.Обыски прошли в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве.По ее данным, речь идет о досудебном расследовании в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "Новой почты" и других родственных предприятий с участием должностных лиц Государственной фискальной службы Украины с целью получения неправомерной выгоды.Сарган отметила, что досудебное расследование продолжается, сообщения о подозрении на составлялись и меры пресечения не избирались.От разглашения более детальной информации по делу в Генеральной прокуратуре Украины отказываются, ссылаясь на требование Уголовно-процессуального кодекса Украины. https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1881433448596837 16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также его личном кабинете.Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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