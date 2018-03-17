Оккупация Крыма и продолжающаяся российская агрессия на Донбассе нарушают принципы безопасности в Европе, которые сложились после завершения "холодной войны". Об этом говорится в статье, которую написали главы МИД Украины, Дании, Литвы, Швеции, Румынии, Польши, Эстонии и Латвии. Одним из авторов статьи стал Климкин Фото: ЕРА Авторы констатируют, что захват Крыма Россией "состоял из серии одинаково незаконных действий", в числе которых – использование замаскированных российских войск и поспешная организация незаконного "референдума".Нарушениями международного права главы МИД стран Европы назвали также насилие получать российское гражданство и служить в вооруженных силах РФ.Министры призывают немедленно освободить удерживаемых Россией политзаключенных, дела которых были сфабрикованы после незаконной аннексии. Речь идет о более чем 60 лицах, между которых – режиссер Олег Сенцов.Оценивая нынешнюю ситуацию на полуострове и связанных с ней действий Москвы (в том числе строительство Керченского моста", авторы статьи отмечают, что оккупация Крыма и продолжающаяся российская агрессия на Донбассе нарушают принципы безопасности в Европе, которые сложились после завершения "холодной войны"."То, что произошло в Крыму, касается не только Украины, это касается всех нас. Вот почему мы не забудем и не покинем Крым", – подытожили министры.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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