Правительство также создаст общенациональную инспекционную систему этого года, которая будет ответственна за регулярные проверки загрязняющих предприятий и фабрик

Об этом сообщает агентство Reuters.

Новые нормы для концентрации вредных частиц, известных как PM 2.5, будут ниже, чем в действующем пятилетнем плане, который завершается в 2020 году, сообщил министр окружающей среды Ли Ганьцзы.

Ли отказался предоставлять подробную информацию о новых нормах, поскольку они все еще разрабатываются.

К конца 2017 года году страна уже сократила концентрацию PM2,5 примерно на 15,8 процента, что близко к цели - снижение средних уровней для городов на 18 процентов к 2020 году.

"Таким образом мы установим более низкую норму для нового трехлетнего плана", - сказал он.

Правительство также создаст общенациональную инспекционную систему этого года, которая будет ответственна за регулярные проверки загрязняющих предприятий и фабрик, добавил чиновник.

Напомним, Пекин станет первым городом Китая, в котором все электростанции будут работать исключительно на природном газе.