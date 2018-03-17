|Китай установит жесткие нормы для борьбы с загрязнением воздуха
|17.03.2018 17:12
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Правительство также создаст общенациональную инспекционную систему этого года, которая будет ответственна за регулярные проверки загрязняющих предприятий и фабрикКитай установит жесткие целевые показатели для улучшения качества воздуха в стране по новому трехлетним планом.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Новые нормы для концентрации вредных частиц, известных как PM 2.5, будут ниже, чем в действующем пятилетнем плане, который завершается в 2020 году, сообщил министр окружающей среды Ли Ганьцзы.
Ли отказался предоставлять подробную информацию о новых нормах, поскольку они все еще разрабатываются.
К конца 2017 года году страна уже сократила концентрацию PM2,5 примерно на 15,8 процента, что близко к цели - снижение средних уровней для городов на 18 процентов к 2020 году.
"Таким образом мы установим более низкую норму для нового трехлетнего плана", - сказал он.
Правительство также создаст общенациональную инспекционную систему этого года, которая будет ответственна за регулярные проверки загрязняющих предприятий и фабрик, добавил чиновник.
Напомним, Пекин станет первым городом Китая, в котором все электростанции будут работать исключительно на природном газе.