Суть процесса диверсификации в ядерной отрасли заключается не в том, чтобы от топлива РФ перейти к полномасштабному использованию топлива Westinghouse или другого производителя. Важно, чтобы топливо поставлялось от нескольких производителей.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил Игорь Шевченко, директор Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ). Вместе с тем, по его мнению, украинский рынок вряд ли может быть одновременно прибыльным для четырех-пяти поставщиков ядерного топлива, информирует svodka.net.

Эксперт считает, что в поставках топлива необходим баланс.

«Считаю, что три поставщика — это было бы оптимальное решение для Украины, — говорит директор ГНТЦ ЯРБ. — между потенциальных поставщиков ядерного топлива для Украины — Китай. В Китае уже есть завод по фабрикации ядерного топлива для энергоблоков российского производства. Но, по моему мнению, Украине нужно сначала полностью завершить процесс лицензирования американского топлива, из опытно-промышленной перевести его в промышленную эксплуатацию. И только после этого предметно заниматься поиском третьего поставщика».

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