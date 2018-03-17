Жесткая реакция официального представителя МИДа Марии Захаровой в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с высказыванием об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в очередной раз показала гнилость диктаторского режима президента России Владимира Путина, от которого кроме, как бряцания оружием, ничего ждать не приходится.

Об этом в колонке для "" написал российский финансист и блогер Слава Рабинович, передает .

"Соответственно, я желаю Владимиру Путину сгореть в аду процесса, который будет запущен. Хабалка Мария Захарова подлила настоящего керосина в этот огонь, заявив, что выступление Терезы Мэй – это очередной цирк в британском парламенте. В этих обстоятельствах она прямым текстом оскорбила высшие органы британской власти. Честно говоря, не помню, чтобы дипломаты или так называемые дипломаты каких-либо стран выражались в таких тонах. Это прерогатива, может быть, Саддама Хусейна перед повешением или типажей вроде Муаммара и Ким Чен Ына. Но, в общем-то, поскольку рыба гниет с головы и сам Путин превратился в диктатора, который пугает весь мир "ядерной дубиной", от путинских холуев другого ожидать не приходится", - уточнил он.

Отметим, что официальный представитель России Мария Захарова назвала «цирковым шоу в британском парламенте» заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о вероятной причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Захаровой, «прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле».

«Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны», – заявила Захарова.

В социальных сетях эти заявления вызвали волну насмешек: "Ну Машке-кокаиновой принцессе МИДА видней!" "Щас на арене выступят: курящая лошадь, немытая башка, чурчхела- боброедка и гвоздь программы- старый рептилоид ибн спиридоныч." "Гастроли цирка в Англии – весь вечер на арене шут Путин и Маня - дрессированная мартышка у него на плече."

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