Граждане России не способны распоряжаться собственным будущим, следовательно их страна не может считаться свободной, считает политический обозреватель Виталий Портников. Виталий Портников: Ельцин царем так и не стал, однако Путину захотелось стать императором Фото: Виталий Портников / Facebook "Перед этими выборами многие говорили о том, что Путин обречен на победу. Что он победил бы и на честных выборах. Что никакой реальной альтернативы действующему президенту просто нет. Как нет сильной оппозиции. Что общество просто не хочет изменений – такое уж оно архаичное, консервативное, шовинистическое", – рассказал публицист.Он отметил, что с этим утверждением можно было бы согласиться, если бы в 1991 году Россия не избрала своим президентом Бориса Ельцина, которого тогда поддерживали демократы, а не представители правящей коммунистической партии."В России в 1991 года было реальная политическая конкуренция, созданная перестройкой и гласностью. Были различные средства массовой информации. Была дискуссия в обществе. И россияне начали верить в то, что их голос, их мнение чего-то стоят. Такая ситуация продолжалась пять лет – до следующих президентских выборов, когда государство и олигархи объединились под предлогом не допустить коммунистического реванша, не дать лидеру КПРФ Геннадию Зюганову победить", – считает Портников.Он пояснил, что коммунистический реванш в России остановили ценой симбиоза государства и олигархата."В 1996 году было бесспорно отличие Ельцина от Зюганова. А вот что в 2000 году отличало Путина от еще одного чекиста – Евгения Примакова, которого не допустили к борьбе за президентский пост? Да, тогда одни олигархи поддерживали Путина, другие Примакова, но все вместе – КГБ. И когда один из воспитанников Лубянской площади выиграл, он стал не президентом – правителем России", – подчеркнул журналист.По мнению Портникова, российское общество уже два десятилетия живет в атмосфере полного отсутствия конкуренции, которой не было и в советские времена."Россияне просто дышат отравленным воздухом и считают, что другого не существует. Почему тогда мы удивляемся, что общество не желает перемен, если никто не рассказывает ему об этих изменениях? Почему думаем, что кто-то не будет отравлен шовинизмом, если живет в обществе, где все – от телеведущих до лидеров мнений, писателей и актеров – убеждают, что черное – это белое, а война – это мир?" – продолжил он.По словам Портникова, через три года после краха СССР, когда в Украине уже была постсоветская неразвитая демократическая республика, в России думали, как вернуться к монархии и называли Ельцина "царем Борисом"."Да, Ельцин царем так и не стал, однако Путину захотелось стать императором. Императором, который не только захватывает чужие территории, но и лишает собственных сограждан самой возможности думать и выбирать. Поэтому оккупированы не только Крым и часть Донбасса, Абхазия и Осетия или Приднестровье. Сама Россия также оккупирована. Страна, граждане которой не способны распоряжаться собственным будущим, не может считаться свободной", – подытожил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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