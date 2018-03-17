По мнению российского оппозиционера Леонида Гозмана, президент не начнет большую войну в Украине из-за опасности больших жертв между своих солдат, заявил он в интервью , передает

По словам Гозмана, пока что война на Донбассе и Сирии для России идет без больших потерь, россияне там гибнут, однако их не так много чтобы общество это заметило.

"Мало и много, здесь это не просто цифры – это когда многие из нас знают таких людей. Если я знаю, в том доме хоронили на прошлой неделе парня, погибшего в Афганистане и такой же случай – у знакомых моих родственников, значит – много потерь, значит, наши гибнут. Пока этого ни с Украиной, ни с Сирией не случилось", – утверждает российский оппозиционер.

В случае же полномасштабной войны и перехода российских войск в атаку, по мнению Гозмана, они смогут победить, однако понесут большие потери, поскольку профессионализм украинской армии вырос за последнее время.

"Поэтому боеготовность украинской армии – это очень важная вещь, потому что тогда он (Путин – прим. ред.) не пойдет в атаку," – делает вывод политик.

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