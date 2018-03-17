|Як донька: Жанна Бадоєва здивувала помолоділим виглядом (ФОТО)
|17.03.2018 17:42
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Відома телеведуча Жанна Бадоєва активно ділиться зі своїми шанувальниками світлинами та результатами стильних фотосесій, втім, днями зірка буквально шокувала фанів, які не одразу навіть впізнати улюбленицю на нових кадрах.
Так, на фото Жанна позує у чорному костюмі та темно-сірому жакеті. Випрямлене волосся і незвичний макіяж зробили зірку по-справжньому молодшою на кілька років: шанувальники навіть були переконані, що на фото не Жанна, а її донька Лола!
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