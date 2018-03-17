Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Южный Судан

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 марта 2018 года "О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюции Совета безопасности ООН №2206 (2015) относительно Республики Южный Судан".

Соответствующий приказ глава государства подписал 17 марта 2018 года (№71/2018), сообщается на его официальном сайте.

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

В решении отмечается, что СНБО поддержал предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 13 декабря 2017 года № 907-р).

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины о 13 декабря 2017 года № 907-р.", - говорится в тексте решения СНБО.

Правительству Украины и Службе безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.