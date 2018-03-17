17–19 марта в Карпатах ожидается снеголавинная опасность третьего
уровня, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В
Карпатах на выходных могут сойти лавины Фото: EPA "17–18 марта в
высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской
ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).
17–19 марта в Карпатах ожидается значительная снеголавинная
опасность (третий уровень)", – сообщили в службе.15 марта ГСЧС
сообщала, что 13 марта в Карпатах сошла лавина, никто не пострадал.
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