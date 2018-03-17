"Самопоміч" – не закрытый клуб и готова к сотрудничеству и координации действий, если партнеры разделяют ее ценности, заявил руководитель партии, мэр Львова Андрей Садовый. Андрей Садовый: Сопротивление и противодействие будут чрезвычайными Фото: 24tv.ua "Украинцы, смущенные неожиданной независимостью в 91-м году, ослепленные вожделенными национальными символами, измученные последующими экономическими проблемами просто не заметили, как у них украли то, что должно им принадлежать – страну. Они проснулись только тогда, когда оказались на грани жизни и смерти, – заявил Садовый. – Мы должны вернуть украденную страну людям! Остановить отток талантливых и трудолюбивых граждан, массово покидающих Украину. Убедить молодежь поверить в то, что именно здесь, на этой земле они могут построить свое будущее".Он добавил, что целью считает успешное государство, а главным вызовом – вывод беднейшей страны Европы из глубокого упадка."Будут ли у нас союзники в этом деле? На нашем логотипе есть слово "объединение". Мы не закрытый клуб и декларируем готовность к сотрудничеству и координации действий. Единственная предпосылка – это общие с нами ценности. Если они есть и они настоящие – мы готовы к совместной работе", – заявил глава партии.Главными своими союзниками он считает граждан Украины."Это их интересы мы представляем. Хотя я понимаю, что не всем сумеем донести эти идеи и убедить в искренности наших намерений. Сопротивление и противодействие будут чрезвычайными, – считает он.26 октября 2014 года, после победы Евромайдана, бегства президента Виктора Януковича и военной агрессии России, в Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.Президентом стал Петр Порошенко. В Верховную Раду восьмого созыва прошли пять политических сил: "Народный фронт" (22,14% голосов), Блок Петра Порошенко (21,82%), "Самопоміч" (10,97), Оппозиционный блок (9,43%), Радикальная партия Олега Ляшко (7,44%) и "Батьківщина" (5,68%).Следующие президентские и парламентские выборы должны пройти в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что они партии андрей будут Теги: политика