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Садовый заявил, что "Самопоміч" примет активное участие в президентских и парламентских выборах
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17.03.2018 17:59
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"Самопоміч" – не закрытый клуб и готова к сотрудничеству и
координации действий, если партнеры разделяют ее ценности, заявил
руководитель партии, мэр Львова Андрей Садовый. Андрей
Садовый: Сопротивление и противодействие будут чрезвычайными
Фото: 24tv.ua "Украинцы, смущенные неожиданной независимостью в
91-м году, ослепленные вожделенными национальными символами,
измученные последующими экономическими проблемами просто не
заметили, как у них украли то, что должно им принадлежать –
страну. Они проснулись только тогда, когда оказались на грани жизни
и смерти, – заявил Садовый. – Мы должны вернуть
украденную страну людям! Остановить отток талантливых и
трудолюбивых граждан, массово покидающих Украину. Убедить молодежь
поверить в то, что именно здесь, на этой земле они могут построить
свое будущее".Он добавил, что целью считает успешное государство, а
главным вызовом – вывод беднейшей страны Европы из глубокого
упадка."Будут ли у нас союзники в этом деле? На нашем логотипе есть
слово "объединение". Мы не закрытый клуб и декларируем готовность к
сотрудничеству и координации действий. Единственная
предпосылка – это общие с нами ценности. Если они есть и они
настоящие – мы готовы к совместной работе", – заявил
глава партии.Главными своими союзниками он считает граждан
Украины."Это их интересы мы представляем. Хотя я понимаю, что не
всем сумеем донести эти идеи и убедить в искренности наших
намерений. Сопротивление и противодействие будут
чрезвычайными, – считает он.26 октября 2014 года, после победы
Евромайдана, бегства президента Виктора Януковича и военной
агрессии России, в Украине прошли досрочные президентские и
парламентские выборы.Президентом стал Петр Порошенко. В Верховную
Раду восьмого созыва прошли пять политических сил: "Народный фронт"
(22,14% голосов), Блок Петра Порошенко (21,82%), "Самопоміч"
(10,97), Оппозиционный блок (9,43%), Радикальная партия Олега Ляшко
(7,44%) и "Батьківщина" (5,68%).Следующие президентские и
парламентские выборы должны пройти в 2019 году.
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