В России в ходе предвыборных дебатов, участником которых была кандидат в президенты Ксения Собчак, снова произошел громких скандал

Как сообщают российские СМИ, кандидат в президенты от “Коммунистов России” Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима , который участвовал в программе как доверенное лицо Павла Грудинина, пишет со ссылкой на .

Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по его словам, работала в Совхозе имени Ленина. Перед тем как ей дали слово, Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима .

Когда женщина начала говорить, попросил Сурайкина уйти, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки “коммунист” бросился к журналисту, однако его успели вывести из студии.

«Я тебе сейчас в морду дам! А че?! Я тебе челюсть, су*а сломаю, мразь! Наемная мразь!», – звучало в студии телеканала, где проходили дебаты.















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