Береговой охране Греции удалось спасти троих мигрантов в Эгейском
море. У берегов Греции утонула лодка с мигрантами Фото: EPA (архив)
Минимум пятеро из погибших – дети.Троих человек удалось
спасти, рассказал агентству сотрудник береговой охраны, еще четверо
считаются пропавшими без вести. Личности мигрантов пока не
установлены.Острый миграционный кризис возник в связи с боевыми
действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента
Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в
Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.В Международной организации
по вопросам миграции сообщают, что в 2017 году в
Европу прибыло 186 768 беженцев, 3116 погибло или пропало, в
2018 году – 14601 и 463 соответственно.
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