Президент Украины Петр Порошенко поддерживает идею о бойкоте чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Об этом глава украинского государства сказал в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, опубликованному 17 марта на сайте газеты Westdeutsche Zeitung.

«Да, мне бы хотелось всестороннего бойкота чемпионата мира в России. Что более важно для меня, тем более, что применяются более эффективные санкции. Не верьте никому, кто утверждает, что санкции не достигают своей цели», – заявил Порошенко, отвечая на вопрос, ожидает ли он бойкота ЧМ 2018 со стороны сборных стран-участниц, информирует svodka.net.

На вопрос, что он может сказать тем политикам в Германии, которые настаивают на смягчении санкций против России, Порошенко ответил: «Санкции не являются наказанием, наказанием за российскую агрессию в один отличный день должен стать международный трибунал».

По словам президента, санкции должны служить для того, чтобы привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

При этом Порошенко подчеркнул, что был бы рад отмене санкций, но «только тогда, когда исчезнет последний российский солдат из Донбасса и Крыма».

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«Пока мирное соглашение не будет полностью реализовано, не должно быть смягчения санкций против России», – добавил президент Украины.

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