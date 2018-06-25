|Неочікувано: Бен Аффлекс стане татом вчетверте
|25.06.2018 06:21
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У ЗМІ з'являються повідомлення про те, що Шукус вагітна і Бен незабаром в четвертий раз стане батьком. Причиною для подібних чуток стали зміни у фігурі обраниці Аффлека. До того ж, останнім часом вона все частіше почала вибирати одяг вільного крою, яка приховує живіт. Що ж, через кілька місяців побачимо, чи мають рацію були спостережливі журналісти і фотографи.
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