Наказанием за российскую агрессию в Украине "в один хороший день" должен стать международный трибунал, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко считает, что агрессией РФ против Украины должен заниматься международный трибунал Фото: president.gov.ua Так он ответил на вопрос, что он сказал бы тем, кто настаивает на ослаблении санкций против РФ."Наказанием за российскую агрессию в один красивый день должен стать международный трибунал. Санкции приглашают Путина (президент РФ Владимир Путин. – ) за стол переговоров. Я был бы рад, если бы санкции против России были отменены, но только тогда, когда исчезнет последний российский солдат с Донбасса и Крыма", – заявил Порошенко.По его словам, смягчения антироссийских санкций не должно быть до тех пор, пока не будет восстановлен мир.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками.После этого в отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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