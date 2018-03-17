«Очень редко применяются те средства, по которым можно вычислить исполнителей. Вещество, которое применено, по мнению британцев, – неэффективно в этом смысле», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Шаткость британской версии – причина, по которой Израиль отказался присоединиться к Германии, Франции и США в осуждении России.

Израиль не спешит присоединяться к «заявлению четырех» – лидеров Великобритании, США, Франции и Германии, дружно возложивших вину на Россию за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На это обстоятельство указал прежний директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«В ответ на призыв Лондона Израиль действительно дал понять, что не собирается вмешиваться в эти дрязги. Было выражено осуждение самого факта отравления (но осудила и Россия), при этом Израиль, в отличие от США и европейских союзников, категорически отказался упоминать Россию как виновника», – констатировал Кедми.

Причина в том, что Израиль не увидел со стороны Лондона достаточных доказательств причастности Москвы, поясняет Кедми. По оценке бывшего руководителя спецслужбы, цель и способ попытки ликвидации Скрипаля, инкриминируемые России, выглядят нелогично.

«Сам по себе Сергей Скрипаль не представлял собой ценности, на которую надо было бы тратить такие силы. Есть более «достойные» перебежчики. Ценность перебежчика в том, какой информацией он владеет. Все, что знал Скрипаль, и все, что он выдал британской стороне, он рассказал российскому следствию еще в 2004 году», – отмечает Кедми.

Странно выглядит и принятая Лондоном версия отравления Скрипаля нервно-паралитическим отравляющим средством «Новичок», отметил экс-глава спецслужбы.

«Очень редко применяются те средства, по которым можно было бы вычислить исполнителей, – указывает Кедми. – То средство, которое было применено, по мнению британцев, – не самое эффективное, поскольку оставляет следы». Например, когда в 1959 году советская разведка ликвидировала в ФРГ лидера украинских националистов Степана Бандеру, западногерманская сторона не знала, что это была ликвидация, напоминает Кедми. И не узнала бы, если бы об этом не сообщил перебежчик Богдан Сташинский.

Если бы Россия действительно хотела ликвидировать Скрипаля, то были бы применены более совершенные методы, нежели те, что использовались в 50-х годах в Советском Союзе, полагает Кедми. «Я не стал бы спекулировать на том, что уровень работы российской разведки резко упал. Скорее наоборот», – подчеркивает экс-глава службы «Натив».

Во-первых, нет доказательств того, что это был газ «Новичок», рассуждает Кедми. Во-вторых, нет доказательств того, что газ был произведен в России. То, что вещество было изобретено в России, еще ни о чем не говорит – учитывая раскрытие формулы вещества химиком-перебежчиком Вилом Мирзаяновым.

Известно, что данное отравляющее средство «еще в 1990-е годы попало в распоряжение разного рода бандитов и олигархов», указывает Кедми. Он напоминает об убийстве банкира Ивана Кивелиди и его секретарши в 1995 году. Отравляющее вещество было нанесено на мембрану телефонной трубки. А не так давно стало известно, что было применено производное вещества Foliant-232, также относящееся к классу «Новичок».

Допустим, что вещь, которая была обработана отравляющим веществом, находилась в чемодане дочери Скрипаля, когда она летела из Москвы в Лондон.

Все эти обстоятельства заставляют усомниться в основательности версии британцев о причастности российских спецслужб, резюмирует Кедми. «Британцы не раз и не два вынуждены были признавать, что они откровенно лгали в политических целях», – указывает собеседник.

Никита Коваленко

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