|«Скульптору больше не наливать»: в Крыму возвели большой и страшный памятник (ФОТО)
|17.03.2018 18:38
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В оккупированном Россией Севастополе был возведен страшный памятник «Воину-освободителю».
svodka.net/
svodka.net/
Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский, сравнив творение оккупантов с оригинальным памятником.
svodka.net/
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«В Севастополе поставили новый памятник — копию памятника «Воину-освободителю» в Берлине. Но что-то пошло не так…» — написал Казанский.
Пользователи сети также высмеяли памятник в Севастополе, предположив, что скульптор, вероятно, был пьяным в момент работы.
«Судя по лицам — освободил от ядерных агрессоров», «Уродство на уродстве…даже художника нормального у них нет», «ему рожу от вони русского мира свело», «просто надо было сказать: скульптору больше не наливать», — пишут юзеры.