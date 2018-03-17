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Татова копія: Потап похвалився підрослим сином (ФОТО)
17.03.2018 18:39
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Відомий репер та тренер "Голосу країни" Потап після того, як "розійшовся" з Настею Каменських і виступає сольно, більше часу приділяє своєму синові Андрію, часто ділячись світлинами зі спільних вікендів.

Хлопчик росте не лише зовнішньо копією татка, але й не уступає йому у талантах: співає, пише музику, займається спортом, а днями зірковий татусь похвалився - Андрій ще й блоггер!

"Мій блоггер і моя гордість", - зворушливо підписав спільне фото Потап.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 17 Бер 2018 р. о 3:45 PDT


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