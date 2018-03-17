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В Кабуле в результате взрыва бомбы погибло минимум три человека
17.03.2018 18:55
Ответственность за взрыв в афганском Кабуле взяло на себя движение "Талибан". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кабуле взорвался автомобиль Фото: EPA Еще два были ранены в результате этого взрыва. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие были мирными жителями.Ответственность за набег взяло на себя движение "Талибан", которое заявило, что нападение предназначалась "иностранным захватчикам". При этом в "Талибане" отрицают смерти мирных жителей.

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