Ответственность за взрыв в афганском Кабуле взяло на себя движение
"Талибан". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
Кабуле взорвался автомобиль Фото: EPA Еще два были ранены в
результате этого взрыва. Отмечается, что все погибшие и
пострадавшие были мирными жителями.Ответственность за набег взяло
на себя движение "Талибан", которое заявило, что нападение
предназначалась "иностранным захватчикам". При этом в "Талибане"
отрицают смерти мирных жителей.
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