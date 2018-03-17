Береговой охране Греции удалось спасти троих мигрантов в Эгейском море. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У берегов Греции утонула лодка с мигрантами Фото: EPA (архив) Минимум пятеро из погибших – дети.Трех человек удалось спасти, рассказал агентству сотрудник береговой охраны, еще четыре считаются пропавшими без вести. Личности мигрантов пока не установлены.Острый миграционный кризис возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.В Международной организации по вопросам миграции сообщают, что в 2017 году в Европу прибыло 186 768 беженцев, 3116 погибло или пропало, в 2018 году – 14 601 и 463 соответственно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мигрантов мигрантами лодка прибыло погибло Теги: мир