Береговой охране Греции удалось спасти троих мигрантов в Эгейском
море. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У берегов
Греции утонула лодка с мигрантами Фото: EPA (архив) Минимум пятеро
из погибших – дети.Трех человек удалось спасти, рассказал
агентству сотрудник береговой охраны, еще четыре считаются
пропавшими без вести. Личности мигрантов пока не установлены.Острый
миграционный кризис возник в связи с боевыми действиями на Ближнем
Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета
Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5
млн мигрантов.В Международной организации по вопросам
миграции сообщают, что в 2017 году в Европу прибыло
186 768 беженцев, 3116 погибло или пропало, в 2018 году –
14 601 и 463 соответственно.
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