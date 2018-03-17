|На Одесщине задержана группировка, похищающая людей (ВИДЕО)
|17.03.2018 19:10
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В состав преступной группы входили выходцы из Кавказа. У них изъяли запас оружия – пистолеты, автомат, помповое ружье, пулемет и гранаты.
Cотрудники полиции провели спецоперацию в Одессе по задержанию группы похитителей людей. По результатам более 30 обыском правоохранители изъяли запас оружия и вещественные доказательства, а также задержали четверых похитителей, еще двух объявили в розыск, информирует svodka.net.
Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области в субботу, 17 марта.
По информации правоохранителей, преступная группа была создана на этнической основе. В ее состав входили выходцы из Кавказского региона. Они похищали граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в отдельно крупных размерах.
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«В частности, полицейские установили факт похищения в ноябре 2017 жителя города Одесса. За его освобождение злоумышленники требовали у родных 200 тысяч долларов», – говорится в сообщении.
Изъят запас оружия – несколько пистолетов, автомат, помповое ружье, пулемет, а также гранаты, патроны различного калибра, а также штык-ножи.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о вымогательстве, незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 1 ст. 146, свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Суд Одессы относительно четырех задержанных избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.