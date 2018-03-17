У президента РФ Владимира Путина нет другого пути для улучшения жизни в своей стране, кроме как прекратить агрессию против Украины, считает президент Украины Петр Порошенко. Порошенко надеется на изменение ситуации на Донбассе после выборов в РФ Фото: president.gov.ua "Важнейший вопрос заключается в том, согласится ли Россия в Совете Безопасности ООН создать миротворческую миссию на Донбассе. Конечно, это должно стать надежной миссией... – больше, чем эскорт-сервис. Это ключ к реализации Минских соглашений", – сказал он.По словам Порошенко, президент РФ Владимир Путин "зашел в Украине в тупик"."Он не может точно заявить, что улучшит условия жизни в своей стране, не прекратив войны в Украине. Президентские выборы дают Путину новую возможность изменить свое место в истории. У него нет другого пути", – заявил украинский президент.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.Президентские выборы в РФ назначены на 18 марта. Одним из восьми кандидатов на эту должность является Путин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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