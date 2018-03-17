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Эрдоган: Сообщение о взятии Африна может поступить в любую минуту
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17.03.2018 19:35
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Операция "Оливковая ветвь" в Сирии продолжается и турецкие военные
находятся на подступах к городу Африн, заявил президент Турции
Реджеп Эрдоган. Эрдоган: Все эти тоннели в освобожденных от
террористов районах Сирии были прорыты благодаря поддержке,
оказанной им псевдо-друзьями Турции с Запада Фото: EPA "Все эти
тоннели в освобожденных от террористов районах Сирии были прорыты
благодаря поддержке, оказанной им псевдо-друзьями Турции с Запада.
Представьте себе, что тоннели были прорыты с таким расчетом, чтобы
по ним могли проезжать даже грузовики. На складах террористов
обнаружены самые различные виды вооружения. Все они были передано
боевикам странами, которые позиционируют себя друзьями
Анкары", – сказал Эрдоган.Он отметил, что операция "Оливковая
ветвь" в Сирии продолжается и турецкие военные находятся на
подступах к Африну."Ввод войск может начаться в любой момент.
Сообщение о взятии города может поступить в любую минуту", –
сообщил Эрдоган.Турция начала военную операцию "Оливковая
ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января министр
обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции
против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от
международных усилий, направленных на уничтожение террористической
группировки "Исламское государство".Курды, численность которых
на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на
территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение
только ХХ века они пытались обрести национальную
независимость. Турецкие власти считают создание курдского
государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в
Турции внесена в список террористических организаций
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