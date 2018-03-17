Операция "Оливковая ветвь" в Сирии продолжается и турецкие военные находятся на подступах к городу Африн, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Эрдоган: Все эти тоннели в освобожденных от террористов районах Сирии были прорыты благодаря поддержке, оказанной им псевдо-друзьями Турции с Запада Фото: EPA "Все эти тоннели в освобожденных от террористов районах Сирии были прорыты благодаря поддержке, оказанной им псевдо-друзьями Турции с Запада. Представьте себе, что тоннели были прорыты с таким расчетом, чтобы по ним могли проезжать даже грузовики. На складах террористов обнаружены самые различные виды вооружения. Все они были передано боевикам странами, которые позиционируют себя друзьями Анкары", – сказал Эрдоган.Он отметил, что операция "Оливковая ветвь" в Сирии продолжается и турецкие военные находятся на подступах к Африну."Ввод войск может начаться в любой момент. Сообщение о взятии города может поступить в любую минуту", – сообщил Эрдоган.Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от международных усилий, направленных на уничтожение террористической группировки "Исламское государство".Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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