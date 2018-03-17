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Российские дипломаты украсили свои машины украинской символикой (ФОТО)
17.03.2018 19:42
Российские дипломаты украсили свои машины украинской символикой (ФОТО)

В Киеве машины российских дипломатов накануне выборов в Российской Федерации украсили украинской символикой.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, информирует svodka.net.

«Машины российских дипломатов в Украине украсили украинской символикой. Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с тризубом», — отметил он.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

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Бутусов добавил, что пора разрывать отношения с РФ.

«Никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны», — добавил он.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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