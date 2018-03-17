Российские дипломаты украсили свои машины украинской символикой (ФОТО) В Киеве машины российских дипломатов накануне выборов в Российской Федерации украсили украинской символикой. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, информирует svodka.net. «Машины российских дипломатов в Украине украсили украинской символикой. Накануне незаконных выборов в РФ, которые проводятся на оккупированных территориях, представители агрессора в Украине начали ездить с тризубом», — отметил он. svodka.net/ svodka.net/ Читайте: громадный масштаб проблемы: дипломат сделал тревожное заявление по поводу войны в Украине Бутусов добавил, что пора разрывать отношения с РФ. «Никаких представителей агрессора в Украине быть не должно. Консульские интересы могут представлять нейтральные страны», — добавил он.



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