Британские полицейские опубликовали фотографию автомобиля бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и призвали всех очевидцев его перемещений сообщить об этом правоохранителям. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полицейские пытаются найти очевидцев передвижения машины Скрипаля Фото: news.met.police.uk Полицейские пытаются найти очевидцев передвижения машины Скрипаля, чтобы восстановить точную картину его действий в день отравления.Полиция уже установила, что Юлия Скрипаль прилетела из России в Хитроу днем 3 марта. В 9.15 утра 4 марта машину бывшего разведчика видели в одном районе Солсбери, в 13.30 – в другом, она проехала в центр и была припаркована у торгового центра Maltings.После этого Скрипали зашли в паб Bishops Mill, затем – в пиццерию Zizzi, из которой вышли в 15.35. В 16.15 экстренные службы получили сообщение, что двум людям стало плохо на лавочке рядом с пиццерией, после чего Скрипалей отправили в больницу. В полиции сообщили, что состояние отравленных до сих пор остается критическим. Сотрудник полиции Ник Бейли, который одним из первых прибыл на вызов к Скрипалям и работал с криминалистами в доме бывшего полковника, находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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