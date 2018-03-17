22-летний офицер украинских войск был убит в поезде «Хмельницкий-Лисичанск», на котором он возвращался из ротации назад в зону АТО.

Об этом сообщается на Facebook странице города Полонное, Хмельницкой области, информирует svodka.net.

Погибшего звали Максим Александрович Свинцицкий. По опубликованной информации, он был единственным ребенком в семье, после окончания школы на отлично поступил в один из вузов Киева. Через два месяца после окончания вуза, был направлен в зону АТО.

Служил в составе 44-ой Тернопольской бригады, 120 дней провел на передовой. Перед Новым годом отправился на ротацию в Тернополь. 15 марта вечером сел в поезд, а уже утром родителям позвонили и сообщили, что их сын погиб.

Прощание и похороны с Максимом Свинцицким назначены на 18 марта в Полонном.

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