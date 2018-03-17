Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ни в СССР, ни в России слово "Новичок" никогда не употреблялось в контексте разработок химического оружия. Захарова: Никогда ни на территории Советского Союза, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок" Фото: EPA "Никогда ни на территории Советского Союза, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок". Оно не было запатентовано или использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода. Это ключевая вещь: никогда ни в СССР, ни в России слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов не употреблялось. Это слово было разработано как название и было использовано к химическим элементам и материалам отравляющего действия на Западе", – сказала спикер российского МИД.Она отметила, что 90-е годы большое количество советских и российских ученых выехали на Запад."Выехали не просто так – их там ждали. Они точно так же вывезли с собой технологии, которыми занимались. И после этого именно в западных странах в основном, как показывают и открытые данные, эти наработки начали проводиться с участием российских и бывших советских ученых. Это США, Великобритания, Словакия, Швеция и еще некоторые государства. Именно в тот момент появляется это удивительное название – "Новичок" – так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России", – сказала Захарова.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".Один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов, который эмигрировал в США в 1990-х годах, считает, что в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит."Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня конечно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что газ "Новичок" есть в Узбекистане, в Украине и в нескольких республиках бывшего СССР. При этом член Совета Федерации РФ, экс-сотрудник спецслужб Игорь Морозов заявлял, что РФ прекратила изготовление "Новичка" и уничтожила все его запасы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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