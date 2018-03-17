Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что Россия проигнорировала требования украинской стороны не проводить выборы президента РФ на территории Украины. Ответа от Москвы МИД Украины не получило Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook "Еще в феврале мы предупредили министерство иностранных дел России, во-первых, относительно незаконности этих выборов, во-вторых, мы предостерегли их от проведения этих выборов на территории Украины как на Донбассе, так и в оккупированном Крыму, и, в-третьих, подчеркнули, что не может быть никаких выборов в дипучреждениях без выполнения предыдущих условий", – сказала она.По словам спикера МИД, российская сторона, "как всегда", проигнорировала требования украинской стороны.Она отметила, что "вопросов нет" только по поводу голосования российских дипломатов, обычные граждане могут принять участие в выборах, отправившись на территорию РФ."Но не на нашей территории", – заявила Беца.Она подчеркнула, что свою позицию по этому вопросу МИД озвучил и международным партнерам.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова.В российском ЦИК заявили, что украинские власти "не знают норм международного права".Министерство иностранных дел РФ назвало запрет гражданам России избирать своего президента на территории дипломатических представительств РФ в Украине "открытым вмешательством в сугубо внутренние дела России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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