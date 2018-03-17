Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слово "Новичок" хотя и "имеет русские корни", но применялось для названия разработок бывших советских ученых, выехавших в западные страны. Захарова: Мы все, весь мир, узнали новое русское слово – "Новичок" Фото: EPA По ее словам, слово "Новичок" хотя и "имеет русские корни", но применялось для названия разработок бывших советских ученых, выехавших в западные страны."Мы все, весь мир, узнали новое русское слово – "Новичок". Что самое интресное – это слово, которые понятно во всех уголках мира, как имеющее русские корни. Послушайте, как оно звучит с точки зрения иностранца – "Новичок". Очевидно, это что-то связано с Россией. Но нам, людям, для которых русский язык является родным, это понятно, что также похоже на тост, который произносят наши западные друзья, когда мы сидим с ними в одной компании – "За здоровье!" Вроде бы все по-русски, но мы понимаем, что мы никогда так не желаем друг другу здоровья, мы никогда так тост не произносим. Мы всегда говорим какие-то иные вещи. Но на Западе образ русского человека шаблонно воспринимается в качестве поднимающего тост "За здоровье", еще с таким акцентом", – сказала Захарова.Она заявила, к слову "новичок" можно применить такую же концепцию.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства".Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в России и СССР не велась разработка нервно-паралитического вещества с названием "Новичок".Один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов, который эмигрировал в США в 1990-х годах, считает, что в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит."Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня бесспорно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает", – сказал он.Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников заявил, что газ "Новичок" есть в Узбекистане, Украине и нескольких республиках бывшего СССР. При этом член Совета Федерации РФ, экс-сотрудник спецслужб Игорь Морозов заявлял, что РФ прекратила изготовление "Новичка" и уничтожила все его запасы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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