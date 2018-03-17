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Трамп подтвердил намерения встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая
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17.03.2018 21:33
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8 марта президенту США Дональду Трампу передали письмо от
северокорейского лидера Ким Чен Ына с предложением встретиться,
которое Трамп принял. Во время разговора с южнокорейским
президентом Мун Чжэ Ином президент США подтвердил эти намерения.
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном Фото: EPA "Оба лидера
(Трамп и Мун Чжэ Ин. – ) подтвердили важность
изучения ошибок прошлого и заявили о продолжении тесной
координации, чтобы поддерживать максимальное давление на
северокорейский режим. Оба лидера согласились с тем, что конкретные
действия, а не слова, станут ключом к достижению постоянной
денуклеаризации Корейского полуострова... Оба лидера выразили
осторожный оптимизм по поводу последних событий и подчеркнули, что
для Северной Кореи откроется более светлое будущее, если он выберет
правильный путь", – говорится в сообщении.5–7 марта 2018 года
делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен
Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной
Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо
от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По
словам представителя Сеула, американский руководитель согласился
провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9
марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке
встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что
встреча президента США и лидера КНДР состоится только после
выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа,
в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до
переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции
против КНДР.Трамп называл Ким Чен
Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а
руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего
американского старичка". Глава Белого дома несколько
раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной
Кореи при "правильных обстоятельствах".
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