По информации "Руху нових сил", водителя и активиста, которые
привезли сцену в Киеве, задержала полиция. На месте событий
присутствуют полицейские Скриншот: Дмитрий Дмитриев / Facebook
"Активистов, которые хотят установить сцену на Майдане для марша за
отставку Порошенко, задержали и упаковали в автозаки! Силовики
заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки
активистов! По предварительной информации, забрали водителя
грузовика и активиста Игоря Терещенко", – говорится в
сообщении.Предполагают, что задержанных отвезли в Шевченковское
отделение полиции Киева."Рух нових сил" призвал киевлян прийти на
Европейскую площадь в качестве поддержки.
https://www.facebook.com/Ruhnovihsyl/posts/1946253709021793
В Facebook ведут прямую трансляцию происходящего.
https://www.facebook.com/DmitrijDmitrievv/videos/1802018006772658/
Ранее "Рух нових сил" объявил, что 18 марта пройдет акция протеста
против президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра
Порошенко.
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