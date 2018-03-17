По информации "Руху нових сил", водителя и активиста, которые привезли сцену в Киеве, задержала полиция. На месте событий присутствуют полицейские Скриншот: Дмитрий Дмитриев / Facebook "Активистов, которые хотят установить сцену на Майдане для марша за отставку Порошенко, задержали и упаковали в автозаки! Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации, забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко", – говорится в сообщении.Предполагают, что задержанных отвезли в Шевченковское отделение полиции Киева."Рух нових сил" призвал киевлян прийти на Европейскую площадь в качестве поддержки. https://www.facebook.com/Ruhnovihsyl/posts/1946253709021793 В Facebook ведут прямую трансляцию происходящего. https://www.facebook.com/DmitrijDmitrievv/videos/1802018006772658/ Ранее "Рух нових сил" объявил, что 18 марта пройдет акция протеста против президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сил нових facebook сцену президента Теги: киев