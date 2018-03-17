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Лавров: Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет
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17.03.2018 21:49
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По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, западная
пропаганда "становится более примитивной и наглой". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Лавров: Подается все на
редкость упрощенно Фото: ЕРА "Булгаков писал: "Не читайте с утра
советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать
западных газет. Подается все на редкость упрощенно,
грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы
наблюдаем это часто и в самых разных ситуациях, будь то Восточная
Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг
отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей
дочерью", – сказал он.По словам Лаврова, "западная пропаганда,
к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с
другой – более наглой"."В голову обывателю вдалбливают
простенькие рубленые фразы без анализа", – заявил министр.В
качестве примера Лавров назвал конфликт в Сирии."Когда шла операция
по освобождению Восточного Алеппо... западные СМИ – газеты,
телевидение, интернет-издания – голос сорвали, заявляя, что
это гуманитарная катастрофа. Когда шла операция американской
коалиции по освобождению иракского Мосула, а затем сирийской Ракки
таких "воплей" (прошу прощения за не очень парламентское выражение)
не было, не было такой истерики", – отметил глава МИД РФ.Слова
"Не читайте с утра советских газет" принадлежат персонажу романа
российского писателя Михаила Булгакова "Собачье сердце" профессору
Преображенскому.
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