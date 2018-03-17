По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, западная пропаганда "становится более примитивной и наглой". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров: Подается все на редкость упрощенно Фото: ЕРА "Булгаков писал: "Не читайте с утра советских газет". Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы наблюдаем это часто и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью", – сказал он.По словам Лаврова, "западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой – более наглой"."В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа", – заявил министр.В качестве примера Лавров назвал конфликт в Сирии."Когда шла операция по освобождению Восточного Алеппо... западные СМИ – газеты, телевидение, интернет-издания – голос сорвали, заявляя, что это гуманитарная катастрофа. Когда шла операция американской коалиции по освобождению иракского Мосула, а затем сирийской Ракки таких "воплей" (прошу прощения за не очень парламентское выражение) не было, не было такой истерики", – отметил глава МИД РФ.Слова "Не читайте с утра советских газет" принадлежат персонажу романа российского писателя Михаила Булгакова "Собачье сердце" профессору Преображенскому. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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