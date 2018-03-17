15–16 марта в Новоазовском районе Донецкой области российские СМИ с
привлечением боевиков и военной техники снимали постановочные видео
для фабрикации недостоверных сообщений о "нарушении украинской
стороной режима прекращения огня", отметили в Главном управлении
разведки Минобороны Украины. Боевики снимают фейковые сюжеты на
Донбассе Фото: EPA Праута сообщил, что 15–16 марта в
Новоазовском районе Донецкой области специалисты этого центра с
привлечением боевиков и военной техники снимали постановочные видео
для фабрикации недостоверных сообщений о "нарушении украинской
стороной режима прекращения огня".В съемках, как отметил спикер
Минобороны, участвовали представители российских СМИ и "депутаты"
российских оккупационных администраций. Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие,
но ни разу не удалось добиться его соблюдения.5 марта очередная
попытка ввести режим прекращения огня на
Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны
боевиков, отмечали в штабе АТО.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира