В ПАСЕ уже не знают, как преодолеть бюджетный кризис после отказа РФ платить взносы. В Париже на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы в пятницу, 16 марта, принято первое решение по финансовому кризису в организации, сообщает пресс-служба Ассамблеи.

Депутаты решили сэкономить на Турции. На встрече в Париже депутаты ПАСЕ вычеркнули турецкий язык из числа рабочих языков Ассамблеи. Они посчитали, что если Турция пожелает, она сможет самостоятельно и за свой счет обеспечить перевод пленарных и комитетских заседаний на турецкий язык.

Сумма, которую депутаты смогут сэкономить для ПАСЕ, не называется, но отмечается, что это "первое из решений", которое направлено на экономию.

В середине 2017 года Россия прекратила уплату взносов в бюджет Совета Европы. Осенью и Турция навредила бюджету организации. Анкара предпочла отказаться от статуса одного из основных плательщиков и вернулась к уплате минимального взноса.

Уже сейчас в финансировании ПАСЕ появилась дыра объемом около 10% бюджета. Бюджет организации на нынешний и следующий год пришлось уменьшить почти на 9%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в январе представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

"Они говорят: "мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации", — отметил Йенсен.

Он добавил, что российские парламентарии самостоятельно отказались от участия в работе ассамблеи. По его словам, российская делегация может вернуться, но на условиях ПАСЕ, депутатам которой не следует соглашаться на условия Москвы по выходу из кризиса.



ПАСЕ-Россия: конец игры

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