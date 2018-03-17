Сотрудники выдворили из Украины сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову, передает со ссылкой на .

Журналистка готовила антиукраинские видеосюжеты в интересах страны-агрессора, сообщили в Службе безопасности.

"В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашей стране, дезинформировали мировую общественность и наносили убыток международному имиджу Украины", - говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужбы, Гончарова готовила тенденциозное освещение выборов президента на территории Украины.

"С целью предупреждения противоправных действий иностранки, которые противоречат интересам национальной безопасности Украины, Гончарову принудительно вернули на территорию с запретом въезда в Украину сроком на три года", - добавили в .

Известный украинский десантник-блогер Валерий Ананьев обнародовал видео столкновения с кремлевским пропагандистом Артемом Шейнин в итальянской Вероне.

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