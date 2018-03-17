На Филиппинах легкомоторный самолет врезался в жилой дом.

Погибли десять человек, сообщает CNN Philippines, передает со ссылкой на .

Погибли все, кто был на борту самолета, и еще пять человек, которые были в доме. Трое погибших - дети 17,10 и 7 лет.

Погибли мать, трое детей и их бабушка. Во время происшествия они обедали.

Дом, на который упал самолет, загорелся. В результате пожара пострадали еще два человека.

Причина аварии неизвестна. По словам очевидцев, самолет врезался в дерево и электроопору.

По меньшей мере 39 человек погибли 12 марта в самолете Bombardier Dash 8 Q400, разбившегося в столице Непала. Еще 23 человека получили ранения, а 10 человек считаются пропавшими безвести.

Самолет совершал рейс из Бангладеш в непальской столице Катманду. Он отклонился от посадочной полосы и упал на футбольное поле неподалеку от аэропорта.

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