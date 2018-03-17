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Гозман: У Путина два достижения – аннексия Крыма и жесткое противостояние Западу
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17.03.2018 22:29
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Президент РФ Владимир Путин использует аннексию Крыма в качестве
агитации перед президентскими выборами, считает российский политик
Леонид Гозман. Гозман: Присоединение Крыма – то, чем Владимир
Владимирович может гордиться Фото: Gaidar Foundation - Фонд Егора
Гайдара / Facebook "Присоединение Крыма... – это то, чем
Владимир Владимирович может гордиться. Это то, что может предъявить
своему народу в качестве достижения. Собственно, достижений у него
два. Одно – это аннексия Крыма, которая, с его точки зрения,
восстанавливает историческую справедливость. И второе –
резкое, жесткое противостояние Западу, борьба со всем миром,
который, разумеется, ..."хочет нас уничтожить", – сказал он.По
словам Гозмана, перенос даты выборов на дату аннексии
Крыма – на неделю позже, чем планировалось
изначально – свидетельствует об "очень высокой тревоге" и
неуверенности российских властей. Он отметил, что впервые такое
наблюдает.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года – в день годовщины аннексии Крыма.
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