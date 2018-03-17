Президент РФ Владимир Путин использует аннексию Крыма в качестве агитации перед президентскими выборами, считает российский политик Леонид Гозман. Гозман: Присоединение Крыма – то, чем Владимир Владимирович может гордиться Фото: Gaidar Foundation - Фонд Егора Гайдара / Facebook "Присоединение Крыма... – это то, чем Владимир Владимирович может гордиться. Это то, что может предъявить своему народу в качестве достижения. Собственно, достижений у него два. Одно – это аннексия Крыма, которая, с его точки зрения, восстанавливает историческую справедливость. И второе – резкое, жесткое противостояние Западу, борьба со всем миром, который, разумеется, ..."хочет нас уничтожить", – сказал он.По словам Гозмана, перенос даты выборов на дату аннексии Крыма – на неделю позже, чем планировалось изначально – свидетельствует об "очень высокой тревоге" и неуверенности российских властей. Он отметил, что впервые такое наблюдает.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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