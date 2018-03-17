Нардеп от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил, что нанял итальянского адвоката, чтобы "разобраться" с каналом бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, который в ноябре 2017 года опубликовал документальный фильм о "грузинских снайперах" на Майдане. Пашинский: Есть данные, что главный российский фашист Дугин заказал в продакшн-студии итальянской фильм о "грузинских снайперах" на Майдане, дал этих троих грузин смешных несчастных Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Есть показания, по всем телеканалам РФ растиражированные, от трех каких-то грузин, которых мы ищем, что они лично видели, как я на Майдане расстреливал майдановцев "от живота с автомата". Если в РФ ситуация поменяется, мы этих провокаторов привезем сюда, посадим в законную тюрьму, проведем допросы, и они расскажут, откуда они это взяли... Таких свидетелей на киевском вокзале возле мусорки вы можете найти очень недорого по любым вопросам. Их российские медиа показывают в прямом эфире. Я нанял итальянского адвоката, мы будем разбираться с Сильвио Берлускони и его телеканалом. Есть данные, что главный российский фашист Дугин (российский философ, идеолог "русского мира" Александр Дугин. – ) заказал в продакшн-студии итальянской этот фильм, дал этих троих грузин смешных несчастных... У нас прокуратура открыла по этому факту уголовное производство, идет следствие", – сказал Пашинский.На вопрос, по какому факту, Пашинский ответил: "Это тайна следствия"."Я написал заявление, что есть такие факты, их надо проверить. После выхода того фильма на итальянском телевидении. Я настроен очень решительно и обещаю тем троим несчастным грузинам, что они будут иметь возможность объяснить нашим следователям, что они имели в виду. Будем искать их", – сказал депутат.По его словам, украинское следствие располагает официальными данными пограничников, что этих граждан Грузии не было на Майдане."Более того, они ссылаются на Мамуку, командира "Грузинского легиона" (командир добровольческого "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили. – ), что он их сюда привез. Но у нас есть официальные данные, что Мамука приехал, и он это подтверждал, что он приехал в начале апреля, когда Майдан давно завершился", – отметил Пашинский.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18 по 20 февраля 2014 года были убиты 77 протестующих, около 700 человек тогда получили ранения.В ноябре 2017 года итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал документальный фильм-расследование, в котором несколько человек, говорящих на грузинском языке, утверждают, что в феврале 2014 года находились в Украине и состояли в команде снайперов, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям.Как отмечают "Українські новини", Gli Occhi Della Guerra – итальянский интернет-портал, специализирующийся на военных новостях и информации из горячих точек, который связывают с крупнейшим итальянским медиахолдингом Mediaset S.p.A., принадлежащим бывшему премьеру Италии Сильвио Берлускони.13 февраля 2018 года российское агентство "РИА Новости" обнародовало показания "грузинского снайпера" Александра Ревазишвили, героя расследования итальянского издания Gli Occhi Della Guerra о "грузинском следе" в деле о расстрелах на Майдане. Он якобы заявил, что народные депутаты Сергей Пашинский и Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей на Майдане в ходе событий Революции достоинства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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