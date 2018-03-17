|Экс-глава ФСБ рассказал о последствиях прекращения работы Британского совета в РФ
|17.03.2018 22:49
|
По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николая Ковалева, это решение нанесло серьезный удар по источнику сбора информации о России.
Ковалев уточнил, что прекращение работы британского ведомства повлияет на разведывательную работу, а также окажет воздействие на канал возможного финансирования оппозиционных движений.
"Они называют это борьбой за демократические преобразования, а по сути дела очень многие сотрудники спецслужб - и Англия в этом смысле не исключение - работают под прикрытием этих организаций и собирают информацию, поскольку это очень хорошая "крыша" для действий разведчика", - заявил он.
Экс-глава ФСБ расценил это действие как удар по источнику сбора информации, через который поступает финансирование, в том числе и государственное.
Оценивая ответ Москвы на действия Лондона, он подчеркнул, что таким образом должна была поступить "любая уважающая себя и свой суверенитет страна".
Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила . Этот шаг последовал после решения властей Британии выслать из страны 23 российских дипломатов.
Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира