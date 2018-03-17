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Канада выделит ВСУ более четырех миллионов долларов
17.03.2018 22:53
Канада выделит ВСУ более четырех миллионов долларов
Средства пойдут на тренировку и медицинское оборудование Вооруженных сил Украины
Канада выделит 4,65 миллиона долларов на обучение личного состава ВСУ и обеспечения специального оборудования для украинской армии.
Канада выделит ВСУ более четырех миллионов долларов Фото: telegraf.com.ua
Для поддержки украинской обороны Канада выделяет 4,65 млн долларов на тренировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Деньги должны также пойти на оборудование для первой помощи, говорится в заявлении Министерка иностранных дел Канады Христе Фриланд, обнародованном на сайте ведомства 16 марта.
 
"От российской оккупации Крыма мы видели серьезные нарушения прав человека, совершенные государственными органами РФ, в частности, подавление свободы слова и собраний, выборочные аресты, пытки, задержания и похищения", - говорится в заявлении.
 
Оттава также призвала освободить политических заключенных, например режиссера Олега Сенцова, и пообещала продолжить помогать между прочего крымскотатарским организациям.
 
Канада обещает сохранять санкции против России и "не признавать незаконное расширение выборов президента РФ на аннексированную украинскую землю".
 
Напомним, правительства Канады и Швеции выделили $ 2 млн на восстановление Донбасса.
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