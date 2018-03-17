Средства пойдут на тренировку и медицинское оборудование Вооруженных сил Украины

Для поддержки украинской обороны Канада выделяет 4,65 млн долларов на тренировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Деньги должны также пойти на оборудование для первой помощи, говорится в заявлении Министерка иностранных дел Канады Христе Фриланд, обнародованном на сайте ведомства 16 марта.

"От российской оккупации Крыма мы видели серьезные нарушения прав человека, совершенные государственными органами РФ, в частности, подавление свободы слова и собраний, выборочные аресты, пытки, задержания и похищения", - говорится в заявлении.

Оттава также призвала освободить политических заключенных, например режиссера Олега Сенцова, и пообещала продолжить помогать между прочего крымскотатарским организациям.

Канада обещает сохранять санкции против России и "не признавать незаконное расширение выборов президента РФ на аннексированную украинскую землю".

Напомним, правительства Канады и Швеции выделили $ 2 млн на восстановление Донбасса.