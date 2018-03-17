Подозреваемого во взяточничестве главу Железнодорожной райадминистрации Львова Тараса Гниду намерены отстранить от должности на время проведения расследования. Чиновника задержали 16 марта Фото: npu.gov.ua Деньги предназначались в качестве уплаты за "предоставление определенных услуг личного характера".Полиция нашла у главы райадминистрации квитанцию на указанную сумму. Дополнительно изъяли и деньги.По информации правоохранителей, чиновник занимался взяточничеством не первый раз. Деньги он требовал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, а также трудоустраивал граждан в органы местного самоуправления."Взятки получал как субъектов хозяйствования, так и от граждан. Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором – за лоббирование интересов", – уточнил заместитель начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук.Сайт Львовского городского совета сообщает, что по подозрению в получении взятки задержали председателя Железнодорожной райадминистрации города."Недопустимо, чтобы в органах местного самоуправления работали нечестные люди. Требуем от полиции объективного расследования", – заявил мэр Львова Андрей Садовый.Железнодорожной райадминистрацией Львова руководит Тарас Гнида. На время проведения расследования его планируют отстранить от выполнения должностных обязанностей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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