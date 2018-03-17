Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на Турчинова

Тексты указов размещены на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2048 (2012) по Республики Гвинея-Бисау" , - говорится в указе №70 / 2018.

По решению СНБО персональные санкции применяются сроком на пять лет к физическим лицам согласно приложению к распоряжению Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2017 № 822-р.

Указом №71 / 2018 президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций № 2206 (2015) по Республики Южный Судан ".

Согласно решению СНБО они также применяются на пять лет к физическим лицам согласно приложению к распоряжению Кабинета министров Украины от 13 декабря 2017 № 907-р.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Напомним, президент Петр Порошенко привествовал введение США новых санкций против России.